Bafra Çağşur Şehitliği Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Bafra Çağşur Şehitliği Yeniden Ziyarete Açıldı

Bafra Çağşur Şehitliği Yeniden Ziyarete Açıldı
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Birinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan olaylarda şehit olanların anısına oluşturulan Bafra Çağşur Şehitliği, düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. 1917'deki baskında hayatını kaybedenlerin anısı, tarihi hafızayı korumak amacıyla gelecek nesillere aktarılacak.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan olaylarda şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Bafra Çağşur Şehitliği, yapılan düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Bafra'nın Esençay Mahallesi'nde bulunan şehitlikte gerçekleştirilen çalışmalarla alan, ziyaretçilerin daha rahat şekilde inceleyebileceği bir düzenlemeye kavuşturuldu. Bafra Turizm ve Destinasyon Derneği Başkanı Ömer Er, Çağşur Şehitliği'nin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum, hayırsever ve vatandaşlara teşekkür etti. Er, Çağşur'da yaşananların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, tarihi hafızanın korunmasının önemine dikkat çekti.

Çağşur'da 1917'de yaşanan olay

Şehitlikte yer alan anıtta bulunan bilgilere göre, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı askerlerinin cephelerde bulunduğu dönemde Bafra'nın Çağşur köyü, bugünkü adıyla Esençay Mahallesi, saldırıya uğradı. Anıtta yer alan tarihi anlatıma göre, 17 Ekim 1917 tarihinde Kapıkaya köyü merkezli olduğu belirtilen silahlı bir grup Çağşur'a baskın düzenledi. Baskında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 90'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, köyün ateşe verildiği ve saldırıdan kurtulanların çevre yerleşimlere sığındığı bilgisi yer alıyor. Milli Mücadele'nin ardından Çağşur halkının yeniden köyüne döndüğü ve yaşamını burada sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra Çağşur Şehitliği Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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