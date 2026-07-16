Bafra’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Bafra’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
16.07.2026 04:57  Güncelleme: 04:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Şehitlik ziyareti ve Çarşı Camisi'nde okunan Mevlid-i Şerif ile başlayan program, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Programda konuşan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Anadolu İslam geleneğinin hiçbir zaman farklı düşüneni düşman ilan eden, insanları kolayca tekfir eden, şiddeti meşrulaştıran ya da gizli hiyerarşiler kurarak devleti ele geçirmeyi dini bir görev sayan anlayışları benimsemediğini söyledi.

Türk milletinin köklü irfan geleneğine vurgu yapan Altınpınar, "Bizim medeniyetimizde sadakat şahıslara değil, hakka, hakikate, hukuka ve adalete gösterilir. Milletçe ihtiyacımız olan; ayrıştıran değil birleştiren, öfkeyi değil merhameti büyüten, makamı değil millete hizmeti önceleyen bu anlayışı gelecek nesillere aktarmaktır. Devletimizin gücü yalnızca kurumlarından değil, aynı zamanda bu milletin asırlardır yaşattığı adalet, vicdan ve kardeşlik anlayışından kaynaklanmaktadır. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kararlı duruşuyla darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek, o gece yazılan destanın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Program, 15 Temmuz temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere Ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının izlenmesi, sinevizyon gösterimi ve okunan duaların ardından program sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 06:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bafra’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.