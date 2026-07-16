Bafra’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Şehitlik ziyareti ve Çarşı Camisi'nde okunan Mevlid-i Şerif ile başlayan program, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Programda konuşan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Anadolu İslam geleneğinin hiçbir zaman farklı düşüneni düşman ilan eden, insanları kolayca tekfir eden, şiddeti meşrulaştıran ya da gizli hiyerarşiler kurarak devleti ele geçirmeyi dini bir görev sayan anlayışları benimsemediğini söyledi.

Türk milletinin köklü irfan geleneğine vurgu yapan Altınpınar, "Bizim medeniyetimizde sadakat şahıslara değil, hakka, hakikate, hukuka ve adalete gösterilir. Milletçe ihtiyacımız olan; ayrıştıran değil birleştiren, öfkeyi değil merhameti büyüten, makamı değil millete hizmeti önceleyen bu anlayışı gelecek nesillere aktarmaktır. Devletimizin gücü yalnızca kurumlarından değil, aynı zamanda bu milletin asırlardır yaşattığı adalet, vicdan ve kardeşlik anlayışından kaynaklanmaktadır. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kararlı duruşuyla darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek, o gece yazılan destanın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Program, 15 Temmuz temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere Ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının izlenmesi, sinevizyon gösterimi ve okunan duaların ardından program sona erdi. - SAMSUN