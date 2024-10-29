Bafra\'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Cumhuriyet Bayramı Samsun'un Bafra ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Bafra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Protokol üyeleri ilk olarak 'Cumhuriyet' konulu resim sergisini gezdi. Akabinde törende konuşma yapan Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, "Bugün, çok çetin bir varlık, yokluk savaşı sonrasında kurulan Cumhuriyetimizin ilanının 101. Yıldönümü. Gururluyuz ve coşkuluyuz" dedi.

Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi. Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini okudu. Şiirlerin okunmasından sonra tören geçişi yapıldı. Gösteri gruplarının yaptığı hareketler, halk oyunları, hazırlanan görseller öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN