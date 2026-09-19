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Bafra’da Gaziler Günü

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Bafra’da Gaziler Günü
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Samsun’un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda protokol, gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda protokol, gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi. Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, gazilerin taşıdığı her yaranın vatan sevgisi, fedakarlık ve cesaretin nişanesi olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Bafra Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Alparslan Türkeş Parkı'nda gaziler ve şehit aileleri için kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltıda konuşan Kaymakam Altınpınar, Türk milletinin bağımsızlığını korumak için tarih boyunca ağır bedeller ödediğini belirtti. Şehit ve gazilerin, Anadolu'nun vatan haline gelmesinde büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Altınpınar, "Hatıralarınızda taşıdığınız her hadise, bedenlerinizde taşıdığınız her yara, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve cesaretin birer nişanesidir. Sizlere minnettarız" dedi.

Altınpınar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle andı. Hayattaki gazilere sağlık ve huzur dileyerek Gaziler Günü'nü kutladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele ve 15 Temmuz'a kadar uzanan bağımsızlık mücadelelerine dikkat çekerek, "Bugünkü huzurumuzu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" mesajı verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin, Gaziler Günü'nün tarihin yaşayan kahramanlarına şükran sunmak için önemli olduğunu söyledi. Şahin, gaziliğin gerektiğinde canını ortaya koymak ve bayrağı korumak anlamına geldiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı. Şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle anan Şahin, hayattaki gazilere saygılarını sundu.

Programın ardından Bafra protokolü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Rahmi Şahin ve gazilerle bir araya geldi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüSamsunBafraYerelSon Dakika

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