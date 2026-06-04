Bafra\'da \'Her Gebeye Bir Ebe\' Uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması, Samsun'un Bafra ilçesinde devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında Bafra'da doğum yapan lohusa anne evinde ziyaret edilerek anne ve bebek sağlığına yönelik bilgilendirme yapıldı. Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde koordinatör ebe olarak görev yapan Ebe Hülya Çalışkan ve Ebe Sevinç Erdoğan, riskli gebe takibi kapsamında doğum yapan lohusa Kader Yüksel'i evinde ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, uygulamanın anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çaylı, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasının Bafra'da sürdüğünü ifade ederek, müdürlükte görev yapan koordinatör ebelerin riskli gebe takibi kapsamında lohusa Kader Yüksel'i evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Gerçekleştirilen ziyarette, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması hakkında aileye bilgilendirmelerde bulunuldu. Koordinatör ebeler tarafından lohusa Kader Yüksel'in genel sağlık durumu ve takip süreci değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında anneye emzirme, uyku, dinlenme ve beslenme konularında eğitim verildi. Ayrıca bebek bakımı ve bebek taramaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Uygulama ile gebelik sürecinden doğum sonrasına kadar anne ve bebek sağlığının yakından takip edilmesi, riskli gebeliklerin erken dönemde belirlenmesi ve ailelerin sağlık hizmetlerine daha etkin şekilde ulaşması amaçlanıyor. - SAMSUN