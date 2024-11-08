Bafra'da Motosiklete Otomobil Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Bafra'da Motosiklete Otomobil Çarptı: 2 Yaralı

Bafra'da yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı, 2 kişi ağır yaralandı.

08.11.2024 22:00
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Bafra'da yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı: 2 ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan motosiklete otomobilin çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Bafra şehir merkezi geçişinde bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erkan Şahin idaresindeki 02 ACA 369 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Akyüz'ün kullandığı 55 HA 565 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mahmut Keskin ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın olduğu yaya geçidinden başka bir motosikletlinin geçmesi ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bafra'da Motosiklete Otomobil Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da Motosiklete Otomobil Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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