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Bafra'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak kenarındaki otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi Kızılırmak kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik alanına 50 metre mesafede çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.