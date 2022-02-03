Bafra Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanındı - Son Dakika

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

Bafra'da ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla kurulan Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nin yardım severler ve ihtiyaç sahipleri arasında kurduğu bağ 2021 yılında da artarak devam etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hizmetlerine devam eden Sosyal Yardım Merkezi'nde, belediye imkanlarının kullanılmasının yanında yardım sever vatandaşların da desteği alınıyor.

Bafra Belediyesi kendi imkanları ve yardımsever vatandaşların desteği ile 2021 yılı içerisinde 477 kişiye 3622 parça giyecek desteği sağlandı. Sosyal Yardım Merkezi'nde yardımseverlerden teslim alınan, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından ihtiyaç durumuna göre paketlenerek raflara yerleştirilen ürünler vatandaşlara sunuluyor.

Sosyal Yardım Merkezi çalışmalarının kurumsal ve sürdürülebilir olacağının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak bizler bu gerçeğin ışığında hareket ederek bir köprü oluşturduk. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli düsturu ile hareket ederek paylaşmanın verdiği manevi hazzı hep birlikte yaşıyoruz. Emeği geçen, geçecek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi ürün kabulünü haftanın her günü yapıyorken, ihtiyaç sahipleri; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri merkeze başvurarak ürünleri elde edebiliyorlar. - SAMSUN