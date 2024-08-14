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Bağ evinin bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Tosya'da Kaleyakası mevkiinde bulunan bir bağ evinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evinin bahçesinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, hızla etrafa yayılarak büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.