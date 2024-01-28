Bağ-Kur\'luların emeklilik prim gün sayısı düşürülmeli

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 32 yıldır berberlik yapan Çetin Uyar, Bağ- Kur'luların emekliliği için prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesini isteriklerini belirterek, "Ben 46 yaşındayım, 43 yaşında düz sigortalı çalışanlar emekli oldu. Ben 46 yaşındayım 7 bin 500 günüm var, olamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi en kısa zamanda hayata geçirmesini bekliyoruz. Şu anda küçük esnaflar olarak çok mağduruz" dedi.

Bağ-Kur'lu binlerce esnaf, prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesini bekliyor. Yozgat'ta 32 yıldır berber olarak çalışan Çetin Uyar, Bağ-Kur'a pirim ödeyen esnafın mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, 7 bin 200 güne düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanının verdiği vaadin bir an önce gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

"DÜZ SİGORTALI OLSAYDIM 5 BİN 900 GÜNDEN EMEKLİ OLACAKTIM"

Yerel seçimler öncesinde yasanın çıkmasını istediklerini ifade eden esnaf Çetin Uyar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız genel seçimler öncesi Kayseri mitinginde 'küçük esnafımızın prim gününü 9 binden 7 bin 200'e düşürüyoruz. Yeni dönemde ilk icraatlarımızdan biri küçük esnafımızın 7 bin 200 günü olacak' dedi. Çetin Uyar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimler öncesinde Kayseri'de yaptığı konuşmayı da dinleterek, "Cumhurbaşkanı şöyle bir söz vermişti; Bu göstermiş olduğum videoda Sayın Cumhurbaşkanımız '7 bin 200'e, seçimden sonra yeni dönemde 7 bin 200 indireceğiz' dedi. Hatta şu anki görüntüde de 'indirdik' cevabı kameralara yansımış durumda. Maalesef 8-9 aydır, 10 aydır bekliyoruz, 7 bin 200 ile alakalı çalışmalar devam edildiği söyleniyor ama yasalaşan şu anda hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir an evvel, seçim öncesi küçük esnaflar prim indirimi bekliyor. 9 binden 7 bin 200 güne düşerse biz emekliliğe hak kazanacağız. Ben 46 yaşındayım, 43 yaşında düz sigortalı çalışanlar emekli oldu. Ben 46 yaşındayım 7 bin 500 günüm var, olamıyorum. Düz sigortalı olsaydım 5 bin 900 günden emekli olacaktım. Bu hakkımızı Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi en kısa zamanda hayata geçirmesini bekliyoruz. Şu anda küçük esnaflar olarak çok mağduruz. Tanıdığım bütün esnaf arkadaşlarım benim gibi durumu bu şekilde vahim. Bağ-Kur primimiz de 6 bin 900 lira oldu, ödeyemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan en kısa sürede seçimden önce 7 bin 200'ün yasalaşmasını bekliyoruz. Bir milyon küçük esnafı ilgilendiriyor, Türkiye genelinde. Bir milyon küçük esnaf bundan faydalanacak, Bağ-Kur primi, 7 bin 200'den faydalanacak."