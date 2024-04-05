Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Yerel

Bağcılar Belediye Başkanlığına seçilen mevcut Başkan Abdullah Özdemir ve Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı. Göreve başlayan Özdemir'i, belediye personeli büyük coşkuyla karşıladı. Özdemir, "Bağcılar özelindeki başarı her arkadaşımızın iliklerine kadar kendi başarısıdır" dedi.

Bağcılar'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde oyların yüzde 55,42'sini alarak Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen mevcut başkan Abdullah Özdemir, bugün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende yeni dönemde meclis üyesi seçilenlere de mazbataları takdim edildi.

En yakın rakibine 23 puan fark attı

15 Nisan 2022'de görevi devralan ve iki yıl içinde önemli projelere imza atan Özdemir, gençler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin gönlüne girmişti. Vatandaşlar, Özdemir'e olan sevgilerini sandıkta da gösterdi. Yüzde 55,42 oranla seçimi kazanan Özdemir, en yakın rakibine de 23 puan fark attı.

"Bize başarıyı getiren işimize odaklanmamız"

İstanbul ölçeğinde Bağcılar'ın tarihinde hiç olmayan bir noktada birinciliği alarak önemli bir adım attıklarını söyleyen Özdemir, "Bu başarı bir kişinin değil Bağcılar ailesinin tamamının başarısıdır. Bütün arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu özverinin, emeğin bir başarısıdır. Ben özellikle bunu bu şekilde görüyorum ve hep beraber bu başarıyı sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu, her arkadaşımızın vermiş olduğu ortak mücadelenin başarısıdır. Bize başarıyı kazandıran işimizi iyi yapmamız. Bize başarıyı getiren işimize odaklanmamız. Bize başarıyı getiren vatandaşa doğru hizmeti götürüyor olmamız. Bize başarıyı getiren vatandaşa karşı belediyemizi en iyi şekilde, en doğru şekilde temsil ediyor oluşumuz" dedi. - İSTANBUL