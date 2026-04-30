Bağcılar Belediyesi, ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor - Son Dakika
Bağcılar Belediyesi, ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor

Bağcılar Belediyesi, ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor
30.04.2026 10:49  Güncelleme: 10:50
Bağcılar Belediyesi, ilçedeki ilkokulların bahçelerinden merkezi noktalara kadar 35 noktayı futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet veren mini sahalarla donatıyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki ilkokulların bahçelerinden merkezi noktalara kadar 35 noktayı futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet veren mini sahalarla donatıyor. Çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi adına bu önemli adımı attıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu proje sayesinde geleceğimiz olan gençlerimiz spor yaparak zararlı alışkanlıklardan da uzak duruyor" dedi.

Yatırım sıralamasında önceliği eğitime veren Bağcılar Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu çerçevede ilçenin dört bir yanında mini spor sahaları oluşturuluyor. Yerel yönetimlere örnek olacak olan proje, hızlı bir şekilde ilerliyor. Yılbaşında başlayan çalışmalar neticesinde ilçede yer alan 14 ilkokulun bahçesine mini futbol ve basketbol sahası inşa edildi. Sahalar, alt yapı ve üst yapısı tamamlandıktan sonra hizmete sunuldu.

Zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar

Bahçenin bir bölümünü kaplayan bu yeni alanlarda öğrenciler, spor yanmanın tadını çıkarıyor. Kimi öğrenciler futbol kimileri de basketbol oynayarak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Bu alanlar ayrıca beden eğitim derslerinde de kullanılabilecek.

21 Mahalle Mini Sahası yapılıyor

Bağcılar Belediyesi'nin uyguladığı diğer proje ise Mahalle Mini Sahaları. İlçenin merkezi konumdaki 14 noktasına yapılan mini sahalar da hizmete sunuldu. Plan ve teknik incelemeleri tamamlanan 7 noktada da çalışmalara start verildi. Hürriyet, Göztepe, İnönü, Kazım Karabekir, Güneşli, Yıldıztepe, Çınar ve Kemalpaşa Mahallelerinde ilk kazma vuruldu. Böylece toplam 21 noktadaki tesiste basketbol, futbol ve voleybol branşlarında sporseverlere hizmet verilecek.

Fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunuyor

Böylesine güzel projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Bağcılar'ımızdaki gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi adına önemli adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda ilkokul bahçeleri ve mahallelere mini sahalar yapıyoruz. Böylece geleceğimiz olan gençlerimiz spor yaparak zararlı alışkanlıklardan da uzak duruyor. Ayrıca bu sahaların metalik parçalarını kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla üretiyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi, ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor - Son Dakika

Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
“Caedmon’un İlahisi“nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya’da bulundu "Caedmon'un İlahisi"nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya'da bulundu
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:36
Derbinin raporu ortaya çıktı Ederson Yasin Kol’a dümdüz gitmiş
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 10:51:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi, ilçeyi spor sahalarıyla donatıyor - Son Dakika
