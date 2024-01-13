 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bağcılar Belediyesi, İstanbul'da Kar Yağışı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar Belediyesi, İstanbul'da Kar Yağışı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Bağcılar Belediyesi, İstanbul'da beklenen kar yağışı için 731 personel ve 131 araçla hazırlıklarını tamamladı. TEM Otoyolu, ana arter yollar, camiler, okullar ve hastane önlerinde önlemler alındı. 3 bin 250 ton tuz stoku hazır bekletiliyor.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul\'da Kar Yağışı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
13.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:41
Abone Ol

Bağcılar Belediyesi, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Kış çalışmaları kapsamında 731 personelin 131 araçla görev yapacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çevresindeki iller için aralıklar ile etkili kar yağışı uyarısında bulundu. Bağcılar Belediyesi de olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda ilgili birimler bünyesinde ekipler oluşturuldu. Şoför, operatör ve işçiden oluşan 731 kişilik ekip, 7/24 esasıyla çalışacak.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arter yollar, bağlantı yolları, yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan ve caddelerin kaldırımları, dik sokaklar, kamu kuruluşları, camiler, okullar, sağlık ocakları, mahalle konakları, muhtarlıklar, otobüs durakları, üniversiteler ve hastane önlerinde gerekli önlemler alındı. Ayrıca kar ve buzlanmalarda kullanılmak üzere 3 bin 250 ton tuz stoku hazır bekletiliyor. Acil durumlar için hazırlanan bin çuval tuz da kamu kurumlarına teslim edilmek hazırlandı.

"Bağcılar'ın tamamını koordine edebilecek bir altyapı sistemi kurduk"

Afetlerle mücadele adına belediyelerde afet ve koordinasyon müdürlüğü kurulmasına öncülük ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "BAKOM'dan Bağcılar'ın tamamını koordine edebilecek bir altyapı sistemini oluşturduk. 731 personelimizle, 131 aracımızla afetlere hazır bir şekilde ön çalışmalarımızı nihayete erdirdik. Bağcılar'ımızda afet durumunda 3 bin 250 ton tuzun kullanılabilmesi adına depomuzda hazırladık. Bağcılar'ımızda özellikle ana arterlerimizde, ana arterlerimize yakın önem arz eden ana yollarımızda, camilerimizin etrafında, özellikle metro duraklarımızın ve otobüs duraklarımızın çevresinde, aynı zamanda kaldırımlarımızın da çok hızlı bir şekilde temizlenmesinin altyapısını oluşturduk. Evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızın tespiti anlamında da Bağcılar Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'yla da çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Can dostlarımızı da unutmuyoruz. Sokak hayvanlarımızın da afet durumunda barınabilmesi ve beslenebilmesi adına ilgili müdürlüklerimiz planlamalarını gerçekleştirdi. Bağcılar'ımızın tüm önemli noktalarında vatandaşlarımızın yanında olmak adına belirlediğimiz güzergahlarda 731 personelimizin katılımıyla inşallah büyük bir çalışma prensibiyle ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonunda gece gündüz demeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemiş olacağız. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, İstanbul, Hava Durumu, Hastane, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi, İstanbul'da Kar Yağışı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi, İstanbul'da Kar Yağışı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement