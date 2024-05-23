Bağcılar Belediyesi Para Atletizm Milli sporcusu Hamide Doğangün, Japonya\'da bronz madalya kazandı

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Bağcılar Belediyesi Para Atletizm Milli sporcusu Hamide Doğangün, Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) Dünya Şampiyonası'nda 3 farklı kategoride bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Para Atletizm Milli sporcusu Hamide Doğangün, 17-25 Mayıs tarihleri arasında Japonya'da düzenlenen IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Tekerlekli Sandalye Koşu Branşı'nda sahneye çıkan milli atlet Doğangün, (T53) 800, 400 ve 100 metrelerde bronz madalya kazandı. Doğangün şampiyonayı 3 farklı kategoride madalya kazanarak tamamladı.

Sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz

Başarısından dolayı Doğangün'ü tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Hamide başta olmak üzere turnuvada yarışan milli sporcularımızı kutluyorum. Bağcılar Belediyesi olarak her zaman spora ve sporculara desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. Doğangün de kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı Özdemir'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL