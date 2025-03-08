Bağcılar\'da Çocuklar İçin Ramazan Etkinlikleri Düzenleniyor

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla özel etkinlikler düzenliyor. Farklı içerikte hazırlanan programlarda çocuklar hem eğlenceli ve yararlı zaman geçiriyor hem de Ramazan'ın geleneksel değerlerini öğrenme fırsatı buluyor.

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayında çocuklara özel bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Kirazlı Mahallesi Bilgi Evleri Çadırı, Sınıfımda Ramazan ve Mahallemde Ramazan olmak üzere 3 ayrı başlık altında oluşturulan programlarda çocuklar birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Her gün farklı bir mahalle

Kirazlı Mahallesi'nde kurulan Bilgi Evleri Çadırı, çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çadırda bilim atölyeleri, zeka oyunları, resim ve boyama etkinlikleri, robotik kodlama atölyesi, VR gözlük deneyimi ve uçuş simülatörü gibi birçok aktivite bulunuyor. Bunun yanı sıra "Mahallemde Ramazan" etkinliği ile her gün farklı bir mahallede çocuk oyun parkları kurularak miniklere eğlenceli anlar yaşatılıyor. Alanda görevli palyaçolar ise çocukların yüzlerine istedikleri tasarımları yaparak onlara neşeli anlar yaşatıyor.

Ramazan'ın kültürel mirası anlatılıyor

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sınıfımda Ramazan" programıyla ise geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, okullarda çocuklarla buluşuyor. Mizahi bir anlatımla Ramazan'ın kültürel değerlerini aktaran gösteri, çocuklara ahlak, doğruluk ve iyilik gibi kavramları eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

Geleneksel tatlar çocuklarla buluşuyor

Etkinlik alanında çocuklara Ramazan'ın geleneksel lezzetleriyle buluşmaları amacıyla pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve salep gibi ikramlar yapılıyor. Çocuklar, bu ikramlar sayesinde eski Ramazan geleneklerini deneyimleme fırsatı buluyor.

"Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu öğreniyorlar"

Ramazan ayı boyunca çocukları eğlenceli ve eğitici aktivitelerle buluşturmaya devam edeceklerine söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çocuklarımızın Ramazan ayını dolu dolu yaşamaları için çeşitli etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimizle hem eğleniyorlar hem de Ramazan'ın paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu öğreniyorlar. Geleneksel değerlerimizi en iyi şekilde aktarmak için bu tür programları sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL