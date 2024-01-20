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Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bisikletle Seçim Çalışıyor - Son Dakika
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Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bisikletle Seçim Çalışıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç, sıra dışı seçim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gündüzleri bisikletle gazete dağıtan Bülüç, akşamları mitinglerine ve konvoylarına da bisikletiyle katılıyor. Kitlesi gün geçtikçe artan Bülüç, diğer adaylara gözdağı veriyor.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bisikletle Seçim Çalışıyor
20.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:27
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Antalya'nın bir ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olarak çıkan Osman Bülüç'ün, sıra dışı seçim çalışmaları sosyal medyanın gündemi haline geldi. Gündüzleri bisikletle gazete dağıtarak geçimini sağlayan Bülüç, akşamları da mitinglerine hatta düzenlediği konvoylara da bisikletiyle katılıyor. Kitlesi gün geçtikçe artan Bülüç, "Geçen gün büyük bir konvoy yaptım. O konvoya gelen insanlar bana oy verse zaten kazanırım" diyerek, diğer adaylara gözdağı verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçenin tek bağımsız adayı olan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Osman Bülüç, gazete dağıtım işiyle geçimini sağlıyor. Ailesiyle aldığı kararla 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Serik belediye başkan adayı olan Bülüç'ü diğer adaylardan ayıran özelliği ise, sıra dışı seçim çalışmaları. Gündüzleri gazete dağıtan Bülüç, gittiği her kapıdan oy istiyor, akşam olduğunda ise mitingler düzenliyor. Bülüç, düzenlediği konvoylara da yine bisikletiyle gidiyor. Sosyal medyada da adından söz ettiren bağımsız aday, gün geçtikçe artan kitlesiyle de diğer adaylara gözdağı veriyor.

"Konvoya gelenler oy verse kazanırım"

"Serik'te yapılamayanları yapmak için belediye başkanlığına talip oldum" diyen Bülüç, ailesiyle aldığı karar sonrası böyle bir karar aldığını söyledi. Uzun yıllar boyunca mitinglerde bayrak salladığını, çay dağıttığını ve garsonluk yaptığını belirten Bülüç, "Serik'te görev yapan başkanlar, ilçeye sahip çıkmıyor, hizmet yapmıyor, sözlerinde durmuyorlar. Onun için aday oldum. Serik'te çok büyük sorunlar var. Aday olduğumdan itibaren bu zaman kadar konvoylar mitingler yaparak, halkla beraber oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi de beni bağrına bastı. Bisikletle gazete dağıtmaktan zevk alıyorum. Amacım bisikletle hem işimi yapmak hem de vatandaşlarımızla kucaklaşmak. Onlara gazetelerimi veriyorum ve dertlerini dinliyorum. Beni de seviyorlar. Amacım onlarla birlikte Serik'e sahip çıkmak. Halk beni sevdi, kucakladı. Bende verilen destekle bu yola çıktım. 33 senedir Serik'te geziyorum. Bütün insanlar, özellikle tüm esnaf, beni tanır. İnsanlarla diyaloğum çok. Seçimi sandık ve halk belirler. Benim onlara güvenim sonsuz. Geçen gün büyük bir konvoy yaptım. O konvoya gelen insanlar bana oy verse zaten kazanırım. Allah büyük" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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