Bağımsız Eğitim-Sen DES'e Katıldı

11.08.2025 12:49
Bağımsız Eğitim-Sen, Demokrat Eğitimciler Sendikası'na katılarak güç birliği hedefliyor.

Bağımsız Eğitim-Sen aldığı genel kurul kararıyla Demokrat Eğitimciler Sendikası'na katıldı.

Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdullah Soy, "Eğitim sendikaları içinde bağımsızlığı ve ilkeli duruşuyla tanınırlığı olan Demokrat Eğitimciler Sendikası'na katılarak güç birliği sağlamayı amaçlamaktayız. Bağımsız Eğitim Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının özlük hakları ve demokratik talepleri için yıllardır verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra DES çatısı altında devam ettireceğiz. Demokrat Eğitimciler Sendikası'nda mücadele eden arkadaşlarımızla güzel işler çıkartacağımıza inancım tamdır. Bu birlikteliğin mimarı olan DES Genel başkanı İshak Çelebi'ye teşekkür ederek diğer sendikaları da DES çatısı altında toplanmaya davet ediyorum" dedi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, Genel Başkan Abdullah Soy'a açıklamalarından dolayı teşekkür ederek şöyle devam etti; "Bu birleşme ile sendikamızın örgütlü gücü daha da artmış, hak arayışında daha güçlü bir ses olmuş ve bağımsız sendikacılık yolunda tarihi bir adım atılmıştır. Katılım sürecindeki samimiyeti, uzlaşmacı tutumu ve emeği ile köprü vazifesi gören Genel Başkan Abdullah Soy, Sendikal olgunluğun zirvesinde olduğunu göstermiştir. Eğitim çalışanlarının özlük haklarını yükseltme ve mesleğimizin saygınlığının korunması yönelik Bağımsız Eğitim Sendikası'nın yıllardır verdiği emeklerden dolayı tüm üyelerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İki sendikanın geçmişte ortaya koyduğu çaba ve fedakarlıklar, bugünkü birlikteliğin temel taşlarını oluşturmuştur. Hiçbir siyasi parti, cemaat vakıf ve herhangi bir kuruluşa bağlı olmadan sendikacılık yapanların adresi olan Demokrat Eğitimciler Sendikası büyümek zorundadır. Çünkü bu ülkenin gerçek bir sendikaya ihtiyacı vardır. Sendikasından dolayı siyasi menşei belli olmayanların toplandığı sendika Demokrat Eğitimciler Sendikası'dır. Siyasi partilerin arka bahçesinde dolaşmayan sendikacılığın ayrıcalığını ve rahatlığını yaşamak isteyenlerin sendikası DES'tir. Siyaset değil sendikacılık yapmak isteyenlerin adresidir DES. Partilerin güdümünde değil eğitimcilerin güdümündedir DES" diye konuştu.

DES Genel Başkanı İshak Çelebi açıklamasını şu sözlerle tamamladı; "Bağımsız Eğitim Sendikası'ndaki arkadaşlarımız hoş geldin diyor bizlere güç kattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikacılık hissini yaşamak isteyen herkesi DES'e katılmaya davet ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

