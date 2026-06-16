Bağımsız Yaşam Projesi Başladı - Son Dakika
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Bağımsız Yaşam Projesi Başladı

Bağımsız Yaşam Projesi Başladı
16.06.2026 15:42
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Akhisar'da gençlerin bağımlılık risklerine karşı koruma ve istihdam desteği hedefleyen proje başlatıldı.

Akhisar'da hayata geçirilen "Bağımsız Yaşam, Güvenli Yarınlar" Projesinin açılış toplantısına katılan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gençlerin bağımlılık risklerinden korunması, sosyal yönden güçlendirilmesi ve istihdama erişimlerinin desteklenmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Akhisar Kaymakamlığı öncülüğünde ve Akhisar iş adamları tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Bağımsız Yaşam, Güvenli Yarınlar" Projesinin açılış toplantısına katıldı.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, projenin gençlerin sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir geleceğe hazırlanması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Vali Özkan konuşmasında, kamu hizmetlerinin temelini esenlik, güvenlik ve genel sağlığın korunmasının oluşturduğunu ifade ederek, özellikle uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadelenin günümüzün en öncelikli kamu sağlığı ve güvenlik meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

Zararlı maddelerle mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin çalışmalarıyla sınırlı olmadığını belirten Vali Özkan, "Arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon kadar en önemli unsurlardan biri de talebin azaltılmasıdır" dedi. Bu kapsamda eğitim, farkındalık ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Vali Özkan, özellikle aileler ve öğretmenlerin bu süreçte kritik rol üstlendiğini belirterek, gençlerin zararlı maddeler konusunda bilinçlendirilmesinin ve risklerin erken yaşta anlatılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Dijitalleşme ve internet ortamının çocukların risklerle daha erken karşılaşmasına neden olduğunu ifade eden Vali Özkan, bu nedenle koruyucu ve önleyici çalışmaların daha da önem kazandığını söyledi.

Eğitim kurumlarının bu mücadelenin merkezinde yer aldığını vurgulayan Vali Özkan, öğretmenlerin yalnızca akademik değil aynı zamanda rehberlik sorumluluğu da taşıdığını belirterek, "Her öğretmen kendi öğrencisi ve ailesi için bir rehber niteliğinde olmalıdır" dedi.

Konuşmasında ayrıca, ulusal, il ve ilçe düzeyinde hazırlanan eylem planlarının sahada etkin şekilde uygulanmasının önemine değinen Vali Özkan, projenin bu anlamda önemli bir model ve başlangıç niteliği taşıdığını ifade etti.

Toplantının sonunda Vali Özkan, projenin gençlerin beden ve ruh sağlığının korunmasına, toplumda farkındalığın artırılmasına ve güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Toplantıda gerçekleştirilen proje tanıtım sunumunun ardından, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Psikoloğu Serkan Bozkurt tarafından "Bağımlılıkta Risk Faktörleri" konulu seminer verildi.

Proje; 13-24 yaş aralığındaki gençlerin bağımlılık risklerinin erken dönemde tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici çalışmalarla desteklenmesini ve istihdam süreçlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında gençlerin psikolojik, sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenirken; risk analizleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim ve rehberlik çalışmaları yürütülecek. 13-18 yaş grubunda koruyucu ve önleyici çalışmalar ön planda tutulurken, 18-24 yaş grubunda ise kariyer planlama ve istihdam odaklı faaliyetler gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında görev alacak rehber öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerden geçirilerek bilimsel ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yetkinlik kazandığı, gençlere yönelik çalışmaların ise çok boyutlu bir yaklaşımla yürütüleceği kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımsız Yaşam Projesi Başladı - Son Dakika

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