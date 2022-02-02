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Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı - Son Dakika

Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı

02.02.2022 11:16
Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boyama çalışması başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boyama çalışması başlatıldı. Bu çalışma kapsamında hayırsever bir vatandaştan temin edilen 3 ton boya kullanıldı.

Pazaryeri Beşeylül İlkokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki sınıfların boyama çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci'den bilgi aldı. Çalışmaların yarıyıl tatili sonuna kadar tamamlanacağını anlatan Kaymakam Altay, "Okullarımızdaki eksiklikleri tespit ettikten sonra öğrencilerimize yönelik olarak gerekli çalışmaları başlattık. Eksikliklerini gidermek için girişimlerde bulunduk. İlk önce öğrencilerimize çocuklarımıza yatırım yaptık. Ancak okullarımızı gezdiğimizde öğretmenlerimizin çalışma ortamının çok kötü olduğunu görünce müdahil olmak gerektiğini düşündük. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yaptığımız çalışma sonucunda bütün okullarımızda küçük rötuşlarla hem çalışma ortamlarını iyileştirmek, hem de en azından eğitim öğretimi düzgün koşullarda gerçekleşmesini sağlamak için böyle bir girişimde bulunduk. Çokta güzel bir şey oldu. İlk öğretmenler odası çalışmamız. Bakanlığımızın yapmış olduğu konseptli çalışma bu. İnşallah öbür okullarımızı da yapacağız" dedi.

"Ciddi miktarda boya bağışı aldık"

Kaymakam Altay, "Diğer yandan, okullarımızın özellikle sınıflardaki boya sıkıntısını görünce tüm okullarımızı bağışçılarımızın destekleriyle ciddi miktarda boya bağışı aldık. İnşallah şimdi de ara tatilde okullarımızı boyuyoruz. Çocuklarımıza gelecek dönemde hazırlamış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı
Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı
Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı

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Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Altay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı - Son Dakika


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