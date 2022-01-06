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Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi

06.01.2022 12:49
Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çoğunluğu çocukların oluşturduğu 60 binden fazla ihtiyaç sahibine giysi desteğinde bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çoğunluğu çocukların oluşturduğu 60 binden fazla ihtiyaç sahibine giysi desteğinde bulundu.

Bağlar Belediyesi, iyilik serüvenini yeni yılda da sürdürüyor. Aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu 30 çocuğa kışlık giysi takdiminde bulunuldu. Sosyal dayanışma ruhunu güçlendirmek üzere Bağlar Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle temin edilen giysiler, maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen vatandaşların ihtiyaç önceliklerine göre belirlenerek belediyeye ait mağaza aracılığıyla ulaştırılıyor. Halk arasında takdir toplayan son üç yıldaki bu çalışmalar yeni yılda da devam ediyor.

Maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen 30 çocuğu, Başkan Hüseyin Beyoğlu kendi elleriyle kışlık giysilerini takdim ederek, "Bu çocukların ihtiyacını karşılamak, ailelerin derdiyle dertlenmek bizim görevimizdir. Bize bu olanakları sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü ve mazlumdan yana olan sosyal devlet anlayışı, bu gücü veren aziz milletimizdir. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki bu imkanları milletimizin evlatlarının mutluluğu için değerlendiriyoruz. 30 evladımızın daha ihtiyacını karşılamaya vesile olduk. Rabbim sağlık, sıhhat ve imkan nasip ettiği takdirde bu kutlu seferberliğe devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi
Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi

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Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesi 60 binden fazla ihtiyaç sahibini giydirdi - Son Dakika
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