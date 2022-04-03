Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim

03.04.2022 12:08
Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere, aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik "güzel ahlak ve ailenin önemi" temalı eğitimler vermeye başladı.

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere, aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik "güzel ahlak ve ailenin önemi" temalı eğitimler vermeye başladı.

Bağlar Belediyesi, son dönemlerde aile ilişkilerinde yaşanan sorun ve sıkıntılar nedeniyle aile bağlarını yeniden güçlendirmeye dönük hazırladığı çalışmayı hayata geçirdi. Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere yönelik olarak verilen "güzel ahlak ve ailenin önemi" konulu eğitimler, kısa zamanda geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. Güzel ahlak derslerinin verildiği eğitim merkezinde uzman hoca olarak görev yapan Sakine Toker, birçok annenin kafalarında soru işaretleriyle geldiğini ancak eğitimden sonra gözle görülür bir değişim yaşadığını söyledi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim

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Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim - Son Dakika
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