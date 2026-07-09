Yozgat'ta 5 Kazan Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 5 Kazan Aşure Dağıtıldı

09.07.2026 19:15  Güncelleme: 20:01
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde her yıl düzenlenen aşure etkinliği kapsamında 5 kazan aşure dağıtıldı. Programa Yozgat Valisi, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde her yıl düzenlenen Aşure etkinliği kapsamında 5 kazan aşure dağıtıldı.

Sorgun ilçesinin Bahadın Beldesi'nde düzenlenen aşure programına, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte belde halkı, davetliler ve belde dışında yaşayan Bahadınlılar katıldı.

Bahadın Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte aşure hazırlayan belde kadılarından İncisel Çıtak, "Yarma deriz biz dövülmüş buğday, yarma. Onu yıkarız, temizleriz. Suyunu kaynatır, içine atarız. Daha sonra içine üzüm, fındık, badem, 12 çeşide doldururuz. Şeker, incir, aklınıza ne gelirse. Baharat, karabiber. Aşure, bizim geleneksel aşure çorbamız. İmam Hüseyin için. Ehlibeyitler için. Bizler 12 oruç tutarız. 12 oruçtan sonra da aşureyi yaparız. Aşureyle 12 oruç açarız. Her yıl böyle bu aylarda yaparız" dedi.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bahadın kasabası farkındalığı yüksek bir kasabadır. Fark yaratmayı seven bir kasabadır ve biz farklı bir kasabayız. Dolayısıyla Yozgat'ımızın da Türkiye'mizin de bir rengiyiz. Rengi olmaya devam edeceğiz. Bugün de kadim bir geleneği sürdürüyoruz. Aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarını arıyoruz. ve bir kere daha o acıları yaşamayalım diye bu geleneği unutmadan, unutturmadan yaşıyoruz. Biraz sonra tadacağımız aşurenin içindeki yemişler gibiyiz hepimiz. Farklı farklı bireyleriz. Ama aşurenin kazanında kaynayan yemişler nasıl o kazana lezzet veriyorsa biz de aynı şekilde çalışmalarımızla, tercihlerimizle, inancımızla Türkiye kazanını renklendiriyoruz."

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da "Birliğimizi pekiştirmek, dirliğimizi kuvvetlendirmek, gönülleri bir araya getirmek üzere kıymetli belediye başkanımızın ve hemşehrilerimizin organizasyonunda sizlerle birlikte bulunmanın mutluluğuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk milleti Anadolu'da maziden güne, günden atiye yani geleceğe gönül birlikteliğiyle Al Bayrağın gölgesinde her biri insanın Al Bayrağına perçin bir halde günden atiye yol yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 5 Kazan Aşure Dağıtıldı - Son Dakika

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