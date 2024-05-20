Bahçeli Dede hayrı 18. yılında da hemşehrileri buluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Bahçeli Dede hayrı 18. yılında da hemşehrileri buluşturdu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 yıldır aralıksız sürdürülerek geleneksel hale dönüştürülen Bahçeli Dede hayrı, bu yılda yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

20.05.2024 14:11
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Bahçeli Dede hayrı 18. yılında da hemşehrileri buluşturdu

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 yıldır aralıksız sürdürülerek geleneksel hale dönüştürülen Bahçeli Dede hayrı, bu yılda yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Girne Mahallesi'nde 18 yıldır gerçekleşen hayır geleneği bu yıl da yapıldı. Geleneksel hayır yemeğine Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Cinkara'da katıldı. Bahçeli Dede kabristanında düzenlenen hayra yoğun katılım oldu. Her yıl düzenlenen etkinlikte mahalle sakinlerinin kabristan bölgesinde hazırladıkları yemekler hayır amacıyla gelenlere ikram ediliyor.

Mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşların birlikte imece usulü ile tertip ettiği geleneği bu yılda yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Girne Mahalle Muhtarı Kadir Başoğlu, "Bu yıl on sekizincisini gerçekleştirdiğimiz hayrımız oldukça coşkulu oldu. Amacımız hem Bahçeli Dede'yi ve buradaki ölmüşlerimizin kabristanını ziyaret ederek dualarımızı etmek, hem de bu vesileyle yaşadığımız kışın ardından bir bahar pikniğinde vatandaşlarımızla bir arada olmaktır. Bolluk, bereket ve memleketimizin selameti için dualarımızı yaptık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Emeği geçen mahalle halkıma ve bizlere katkılarını esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah okunan duaları ve yapılan hayrımızı kabul etsin" dedi.

Kaynak: İHA

Denizli, Buldan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçeli Dede hayrı 18. yılında da hemşehrileri buluşturdu - Son Dakika

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