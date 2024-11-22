Bahçelievler Belediyesi'nden Çalışanlara Grevsiz Sözleşme - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden Çalışanlara Grevsiz Sözleşme

Bahçelievler Belediyesi\'nden Çalışanlara Grevsiz Sözleşme

Bahçelievler Belediyesi, 2024-2027 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni grevsiz bir şekilde imzalayarak çalışanlarının haklarını güvence altına aldı. İmza töreninde personel maaşlarına yüzde 40 zam yapıldığı duyuruldu.

22.11.2024 15:25  Güncelleme: 15:32
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Bahçelievler Belediyesi, 01 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni grevsiz ve sorunsuz bir şekilde imzalayarak çalışanlarının haklarını güvence altına aldı.

İmza töreni, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, MİKSEN Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı, MİKSEN Temsilcisi Av. Durmuş Ali Taşer, Özgüven-Sen Genel Sekreteri Hasan Koç, Özgüven-Sen Genel Koordinatörü Serdar Cafer Özkul, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Yücel Fırat ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Adnan Yıldız katıldı. Başkan Dr. Hakan Bahadır, imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışanların mutluluğunu ve haklarını öncelikli olarak gördüklerini belirterek, "Güzel bir zamanda kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız, grevsiz bir şekilde bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Sizlerin hakkaniyeti, doğruyu görmeniz, vicdanlı olmanız ve sendika yetkililerimizin iyi niyeti sayesinde, 13 AK Partili belediyede bir saniyelik bile grev olmadan çözüme ulaştık. Ben yaradılanı yaradandan ötürü severim; işçi, memur, kadrolu fark etmez. Hepiniz benim için eşitsiniz. Eğer sizler mutluysanız, inanın ben de mutluyum. Tekrardan hepinize hayırlı olsun" dedi.

Personel maaşlarına yüzde 40 oranında zam

Sözleşme kapsamında personel maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapıldığını belirten Başkan Bahadır, "İyi ki çalışma arkadaşlarım var, iyi ki emekçi arkadaşlarım var, iyi ki 3 bin 300 kişilik bir ailem var. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Hep birlikte daha güçlü bir Bahçelievler için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi'nden Çalışanlara Grevsiz Sözleşme - Son Dakika

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