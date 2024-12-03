Bahçelievler Belediyesi\'nden Dünya Engelliler Günü Kutlaması

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Bahçelievler Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel yemek program düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel ilçedeki engelli bireyler ve aileleri için bir yemek programı düzenlendi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, sanatçı Alişan ve çok sak sayıda engelli vatandaş aileleriyle katıldı. Video gösterimi ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programda Bahçelievler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ki engelli bireyler tiyatro gösterisi yaptı. Program çerçevesinde engelli bireyler sahneye çıkarak ritim gösterisi de yaptı. Başkan Bahadır'da sahneye çıkarak ritim gösterisi yapan engelli bireylere eşlik etti.

" Yenibosna'daki fizik tedavi merkezinin ek binasını Engelsiz Yaşam Merkezi yapacağız"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Özel ihtiyaçlarınız var. Onları bakanlıklarımız karşılıyor. Sizler de destek verip sizlere hayatı kolaylaştırıyoruz. Engelli kardeşlerim dışarı çıkmaktan mutlu oluyor. Hatta dışarıda araçların aküleri bitiyor. Şimdi şarj istasyonunu da yapıyoruz. Bu sene engelli arkadaşlarımıza ritim ve drama başladık. Bir müjdem var. Yenibosna'daki fizik tedavi merkezinin ek binasını Engelsiz Yaşam Merkezi yapacağız. Orada refakatçi hizmeti vereceğiz. Alzheimer, parkinson, disleksi, konuşma terapisti ve fizik tedavi ekibi de olacak. Hastaneler ile anlaştık, 4 ayrı branşta doktor olacak. Türkiye'nin belki de hem engelsiz yaşam hem de tıbbi bilimsel olan ilk merkezlerden birisi olacak. Asıl engelin engelsiz arkadaşlarımızı düşünmemek olduğunun altını kırmızı çizgilerle belirterekten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

Programa katılan engelli birey Emre Ceyhan, "Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği çok güzel bir programda buluştuk. Bu programdan çok mutluyuz. Gelecek senelerde inşallah böyle kutlarız. Gösteri mükemmeldi. Hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli arkadaşlarıa engelsiz bir yaşam dileyen Yeşim Eruçar, "Bahçelievler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev alan sporcuyum. 18 yıldır Bahçelievler'deyim. 50 yaşından sonra bana sporcu olmayı layık gören başkanımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Engelsiz yaşam, engelleri kaldırdığımızda, farkındalığımızı fark ettiğimizde, yaşamın içerisinde varız dedikçe bize gelecektir. Engelli arkadaşlarıma engelsiz bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL