Bahçelievler Belediyesi'nden "tek darbeyle yıkılan 8 katlı bina" videosuna açıklama

10.03.2026 21:11
Bahçelievler Belediyesi, sosyal medyada yayılan 'tek darbeyle yıkılan 8 katlı bina' videosunun ilçeye ait olmadığını, görüntülerin Malatya'daki yıkım çalışmalarına ait olduğunu belirtti.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan "tek darbeyle yıkılan 8 katlı bina" başlıklı videonun Bahçelievler ilçesine ait olmadığını, görüntünün Malatya'da gerçekleştirilen bir yıkım çalışmasına ait olduğunu bildirdi.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal medyada dolaşıma giren bina yıkımıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, 'Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı bir bina tek darbeyle yıkıldı' başlığıyla paylaşılan bir video dolaşıma sokulmuştur. Yapılan incelemelerde söz konusu görüntülerin Bahçelievler ilçemize ait olmadığı, daha önce yaz aylarında Malatya'da gerçekleştirilen bir yıkım çalışmasına ait görüntülerden alındığı anlaşılmıştır" belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Bahçelievler'in, 2024 ve 2025 yılları itibarıyla kentsel dönüşümde Türkiye'de en fazla dönüşüm gerçekleştiren ilçe olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca aynı görüntülerin geçmiş dönemlerde de farklı il ve ilçelerin adı kullanılarak servis edildiği, zaman zaman farklı şehirlerle ilişkilendirilerek paylaşıldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen bazı mecralarda görüntüler Bahçelievler'de gerçekleşmiş gibi gösterilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bahçelievler Belediyesi olarak ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları; ilgili mevzuat, mühendislik kuralları ve gerekli güvenlik önlemleri çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir. Nitekim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Bahçelievler, 2024 ve 2025 yılları itibarıyla kentsel dönüşümde Türkiye'de en fazla dönüşüm gerçekleştiren ilçe olarak 1. sırada yer almıştır. İlçemizde yürütülen çalışmaların temel amacı; vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlam ve modern yapılarda yaşamalarını sağlamaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına ilçemizle ilgisi bulunmayan bu görüntülere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:57
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
21:02
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
