Bahçelievler Belediyesi\'nden Yeni Tenis Kortu ve Halı Saha Açılışı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, kapalı tenis kortu ve halı saha açılışı yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından kapalı tenis kortu ve halı saha için açılış programı düzenlendi. Çobançeşme Mahallesi'ndeki Bahçelievler Belediyesi Spor Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Barış Demir, siyasi parti temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Kurdele kesimi sonrası programda dua edildi.

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Barış Demir, "Bahçelievler Belediyesi olarak 6 yıl önce göreve geldiğimizden beri spora ve diğer branşlara elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü gençlerin daha iyi standartlarda olmaları, daha iyi bir nesil olması için sporun burada çok önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de yeni tesisler, yeni branşlar ve yeni etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu tür spor merkezlerinin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İlçe spor müdürlüğümüz, milli eğitim müdürlüğü ve diğer mülki amirlerle beraber Bahçelievler'imizi ve gençlerimizi daha iyi yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL