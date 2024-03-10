Bahçelievler Belediyesi ve ÇİĞDER\'in düzenlediği \'Doğu ve Güneydoğu Festivali\' yoğun ilgi gördü

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Bahçelievler Belediyesi ve Çiğköfte Üreticiler Derneği (ÇİĞDER) öncülüğünde düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Festivali' yoğun ilgi gördü. Festivale katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün 10 bin kebap dürüm, 20 bin çiğköfte dürüm ve bölgemizin içeceği olan mırrasını dağıtıyoruz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi ve ÇİĞDER'in ortaklığında 'Doğu ve Güneydoğu Festivali' düzenlendi. Cumartesi ve pazar günü olmak üzere 2 gün süren etkinlikte 10 bin porsiyon kebap, 20 bin çiğköfte ve mırra dağıtılırken, kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Doğu ve Güneydoğu müzikleriyle vatandaşlar doyasıya eğlenerek festivalin tadını çıkardı. Sanatçı Alişan'ın da sahne alacağı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Festivalde müzik var, eğlence var, yemek var"

Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Festivalde müzik var, eğlence var, yemek var. Dün başladık, bugün 2'inci günümüz. Geçen haftada Karadeniz festivali vardı, fındık, hamsi ve çay dağıttık. Bu hafta da komşularımızla buluşalım, festival yapalım dedik. Şimdiden tüm komşularımızın Ramazan'ını kutluyorum. Bugün 10 bin kebap dürüm, 20 bin çiğköfte dürüm ve bölgemizin içeceği olan mırrasını dağıtıyoruz. Dün Mahmut Tuncer konserimiz vardı, bugün de Alişan sahne alıyor. Tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Vatandaşımızı artık yüzde 100 yerli ve milli çiğköftemiz ile doyuruyoruz"

ÇİĞDEM Başkanı Mehmet Demirhan, "Biz bugün Bahçelievler Belediyesi ile 3'üncü festivalimizi düzenliyoruz. Bugün 3 ton çiğköfteyi 50 ustamızla vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Biz çiğköftemizi dünya sofralarıyla buluşturuyoruz. Önce vatandaşımızın sofrasına, sonra dünyanın çeşitli noktalarında tanıttık. Daha önce Hans'ın hamburgeri ile karnını doyuran vatandaşımızı artık yüzde 100 yerli ve milli çiğköftemiz ile doyuruyoruz" diye konuştu.

Festivale katılan Erhan Çiçek, "Öncelikle Ramazan öncesinde böyle bir etkinlik çok güzel oldu. Halk burada bir araya geldi, milletimizin birliği için çok güzel bir etkinlik. Güzel bir gün geçirdik. Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL