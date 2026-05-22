Bahçelievler\'de 200 çocuğa bisiklet dağıtım töreni

22.05.2026 09:03  Güncelleme: 09:10
Bahçelievler Belediyesi tarafından çocukları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla her ay düzenlenen 100 çocuğa bisiklet dağıtımının 40 ve 41'incisi gerçekleştirildi. Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki "Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni" programına Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende toplam 200 çocuğa bisikletleri teslim edildi. Programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Törende sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 200 çocuk bisikletlerine kavuştu.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Geçen sefer söylemiştik. 100 değil, Ramazan ayında dağıtamadığımız 100 bisikleti de bugün dağıtıyoruz. Bugün çekilişte çıkanlara 200 tane bisiklet dağıtıyoruz. Biliyorsunuz iki gün önce 19 Mayıs'tı. 19 Mayıs 1919'un ruhunu hep beraber yaşadık ve yaşattık. İlçemizden örnek vermek istiyorum. Kocasinan Mahmutbey Caddesi'ni herkes biliyor. Şirinevler Meydanı'nı biliyor. İncirli Meydanı'nı biliyor. Burada Türk polisi dolaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin zabıtası dolaşıyor. Çatalca, Silivri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin jandarması dolaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı'nın son döneminde Taksim'de, Karaköy'de, Galata'da İngiliz askerleri, İngiliz polisi vardı. 1920'lerde İstiklal Savaşı'nın bitimine kadar İngilizler İstanbul'daydı. İzmir'de Yunan askeri vardı. Fransızlar bir yerdeydi. İtalyanlar bir yerdeydi. Şu anda İran'a Amerika inmek istiyor. Irak'ta yaptılar aynı şeyi. Suriye'de yaptılar. Başka ülkelerde yapıyorlar. Lübnan'da katil siyonist Netanyahu yapıyor. Sanmayın ki sene 2026, adalet var, hak var. Haklı güçlü diye düşünmeyin. Aslında normali o. Haklı güçlüdür. Ama maalesef görüyorsunuz. Güçlü olanın haklı olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden biz 19 Mayıs 1919'u çok önemsiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o çıktığı yolda, İstiklal Savaşı'nın ilk planlarını yaptığı yolda ve 1920'de meclisimiz açılıyor. Üç yıl sonra 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimiz ilan ediliyor ve şu anda biz 103. yılındayız. Daha genç bir Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Bisiklet alan çocuklardan Eymen Burak Yılmaz, "Daha önce de bir kere katılmıştım. İkinci başvurumda bana çıktı. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. İkinci bisikletim olacak. Parklarda sürerim" dedi.

Çekilişe kardeşi ile katılan Veysel Ezel de, "İlk katılımımız. Erkek kardeşim için katıldım. İlk bisikleti olacak" diye konuştu.

Bisikleti alan Mustafa Ezel ise, "Çok mutluyum. Doktor Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyorum. Çocukları düşünmesi cidden çok güzel" dedi. - İSTANBUL

