Bahçelievler'de ekmek fırınlarına denetim - Son Dakika

Bahçelievler'deki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Bahçelievler Belediyesine bağlı ruhsat denetim ve gıda mühendisleri ile zabıta ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gramaj hilesi yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, sabahın erken saatlerinde ekmek fırınlarına yönelik gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Belediye ekipleri fırınların öncelikle temiz ve hijyen olmasına dikkat ederken çalışanların ise maske ve eldiven takıp takmadığını denetledi. Belediye ekipleri fırından çıkan sıcak ekmekleri tek tek terazide tartarak gramajlarını kontrol Denetimler kapsamında girilen bir fırında yasal olarak 230 gram olması gereken ekmeğin 200 gram olduğu belirlendi. Yine aynı fırında tartılan bazı ekmeklerin de 205 gram olduğu tespit edildi. Zabıta ve gıda mühendisleri tarafından ekmeğin belirlenen sınırın altında düşük gramajla satıldığına dair tutanak tutuldu. Tutanağın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderileceği ve fırına uygulanacak cezanın müdürlük tarafından belirleneceği öğrenildi.

Denetimi gerçekleştiren zabıta müdürü Ali Püskül:

"Gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıyoruz. Gündüz zaten denetimler devam ediyor. Bizde bu sabah gidebildiğimiz kadar fırına gidicez. Zaten 10 gündür gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Bizim bölgemizde durum iyi sadece gramaj konusunda bir kaç yer var onun dışında normal. Tutanak tutuyoruz sanayi ticaret il müdürlüğüne gönderiyoruz onlarda işlem yapıyorlar. Hijyende sıkıntı olduğu durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tutanaklarımızı gönderiyoruz" dedi. - İSTANBUL