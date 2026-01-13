Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: "Yarısı Bizden Kampanyası'nda Türkiye birincisiyiz" - Son Dakika
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: "Yarısı Bizden Kampanyası'nda Türkiye birincisiyiz"

13.01.2026 17:31  Güncelleme: 17:38
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm projeleri ve Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Deprem riski nedeniyle kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Bahadır, 2000 yılı öncesi yapılara 5 yıl içinde son vermek istediklerini açıkladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kentsel dönüşüm ve "Yarısı Bizden Kampanyasına ilişkin "Türkiye bir deprem ülkesi. Çaresi, tedavisi, ilacı, serumu kentsel dönüşümdür. Yarısı Bizden Kampanyası'nda Türkiye birincisiyiz. Bahçelievler'de 2000 yılı öncesi ölüm evleri, ölüm apartmanları, mezar apartmanlar inşallah kalmayacak. 5 yıl içerisinde bunu çözeceğiz. Biz insanı yaşatmak için çalışan bir belediyeyiz" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede yapılan kentsel dönüşüm ve uygulanan Yarısı Bizden" kampanyası ilgili bilgilendirmek için basın toplantısı düzenledi. Bahadır toplantıda Bahçelievler Belediyesi'nin 2 yıldır kentsel dönüşüm de örnek bir belediye olduğunu vurguladı.

"Yarısı Bizden Kampanyası'nda Türkiye birincisiyiz"

Yarısı Bizden kampanyası ve kentsel dönüşümle ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem ülkesi olduğu için depremin de çaresi, tedavisi, ilacı, serumu kentsel dönüşümdür. Biz geldiğimizden beri 6,5 yıldır bunun üzerinde çok kafa yorduk. Öncelikle ekibimizle birlikte altı tane plan notu çıkardık. Vatandaşımıza gittik, müteahhidimize gittik. Müteahhidimize dedik ki sürümden kazanın. Vatandaşımıza gittik, sen kendini, eşini, çoluğunu çocuğunu sevmiyor musun, neden ölüm evinde, deprem evinde, mezar evinde oturuyorsun, küçük de olsa sağlam eve geç. Param yok, param az dedi. Tamam dedik. Ne yapalım, plan notları çıkardık. Plan notlarımızla cebinden çıkacak parayı düşündük. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum bakanımız Yarısı Bizden kampanyasını çıkardı. Zaten bizim başlayan kentsel dönüşümümüz daha da hızlandı. Şu anda Yarısı Bizden kampanyasında biz Türkiye birincisiyiz" dedi.

"Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalananların yüzde 25'i Bahçelievler'den"

Yarısı Bizden kampanyasından faydalanma oranlarından bahseden Bahadır, "İstanbul'da kırk belediye var. Kırk belediye içerisinde şu anda Yarısı Bizden kampanyasından faydalananların yüzde 25'i Bahçelievler'den, yüzde 75'i de diğer 38 ilçe artı büyükşehirden faydalananlar. Ben komşularıma teşekkür ediyorum. Buradaki bakış açımız insancıl yaklaşım. Biz insanı yaşatmak için çalışan bir belediyeyiz. İnsanlarımızın maddi durumlarını da düşünerekten ekonomik açıdan da faydamız olmasıyla hem yarısı bizden de hem plan notlarıyla ekonomik durumlarına uygun hale getiriyoruz" diye konuştu.

"2000 yılı öncesi ölüm evleri, ölüm apartmanları inşallah kalmayacak, 5 yıl içerisinde bunu çözmek istiyoruz"

Önümüzdeki süreçteki projeler hakkında da konuşan Bahadır, "Parsel bazlı, ada bazlı, bitişik nizamda çalışmalar yapıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü Bahçelievler'de gecekondu yok, boş arazi yok, bitişik evler var, dar sokaklar var. O evlerden dönüştürüyoruz. Apartmandan apartmana dönüştürüyoruz. Diye bilir ki komşularımız neden ada bazlı yapmıyorsun, onu da yapıyoruz. Ada bazlı da varız, parsel bazlı da varız. Ama komşularımız kendi arasında uyum sağlamazsa apartman bazlıya da razı oluruz. Hamdolsun şu anda iyi gidiyoruz. Böyle devam ederse Bahçelievler'de 2000 yılı öncesi ölüm evleri, ölüm apartmanları, mezar apartmanlar inşallah kalmayacak. Beş yıl içerisinde bunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Yerel, Son Dakika

