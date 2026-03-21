21.03.2026 21:34  Güncelleme: 21:41
İstanbul Bahçelievler'de, 21 Mart Nevruz Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi, nevruz ateşi yakıldı ve katılımcılar halay çekerek baharın gelişini kutladı.

Her yıl 21 Mart'ta yurdun dört bir yanında baharın gelişinin sembolü olarak kutlanan gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksu olarak bilinen 21 Mart Nevruz Anma Günü vesilesiyle düzenlenen Nevruz Bayramı, Bahçelievler'de coşkuyla kutlandı. Zafer Mahallesi'nde kurulan etkinlik alanında düzenlenen programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, bayramın geleneklerinden olan nevruz ateşi de yakıldı. Katılımcılar baharın gelişini halay çekerek kutladı. Kutlamalar, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl Nevruz Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na denk gelmesiyle birlikte kutlamalarda çifte bayram havası yaşandı.

"Orta Asya'dan beri kutlanan bir bayramımız"

Programda yaptığı konuşmasında vatandaşların bayramını kutlayan ve 'Sultan Nevruz' isimli şiiri okuyan Başkan Bahadır, "Nevruz yeni gün demek gündüz ile gecenin eşitlendiği baharın temsilcisi, çiçeklerin açıldığı, tarihimizde Orta Asya'dan beri kutlanan bir bayramımız. Herkesin 21 Mart Nevruz Bayramını kutluyorum. Ramazan ayında içimizde hep bir hüzün vardı, mübarek Ramazan ayında Siyonist İsrail, Müslümanları birbirine kırdı. Müslüman İran, Müslüman Körfez ülkelerine saldırıyor, hamdolsun ülkemizde sorun yok Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında güçlü bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bizim için kimsenin siyasi görüşü önemli değil, ırkı mezhebi önemli değil, biz onları insan olarak görüyoruz. Bahçelievler'de 700 bin insan yaşıyor, hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarıma ayrım yapmam, yaptırmadım, yaptırmayacağız 7 yıldır bunun mücadelesini veriyorum bizim kapımız herkese açık" dedi.

Başkan Hakan Bahadır'ın konuşmasının ardından kutlama programı, eğlenceli sahne performansları ile devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

