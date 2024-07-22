Bahçelievler Mahallesi\'nde Aşure Hayrı

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Burhaniye ilçesinde, son seçimlerde Bahçelievler Mahallesinde muhtar olan Yasemin Kozan, mahallesinde aşure hayrı yaptı. Mahalle kadınları ile emece yapan Kozan, aşure geleneğini devam ettireceklerini söyledi.

İlçenin en büyük mahallesi olan Bahçelievler de muhtar olan 3 çocuk annesi Yasemin Kozan, mahallede aşure hayrı geleneğini başlattı. Muharrem ayı nedeniyle mahalleli kadınlarla bir araya gelen Kozan, imece ile 5 kazan aşure hazırladı. Bahçeliievler Parkında düzenlenen aşure hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu. Belediye Meclis üyeleri ile mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı hayırda coşku yaşandı. Vatandaşlar aşure yerken din görevlileri de dua yaptı. Aşure hayrını gelenek haline getireceklerini anlatan Yasemin Kozan, kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti. Muhtarın çalışkan olduğunu kaydeden Belediye Meclisi Başkan Vekili Tarık Erdil, "Aşureye bizlerde katıldık. Bahçelievler mahallesinde, bu gün çok güzel bir havada baya da kalabalık vardı. Muhtarımız yeni seçildi ve çok çalışkan. Destekliyoruz bizde Belediye olarak. Elimizden geldiğince taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle birlik ve beraberlik içinde, birlikte olmak bizlere de mutluluk veriyor. Muhtarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı da, "Bu gün Bahçeliievler muhtarı Yasemin Kozan'ın aşure hayrına katılım sağladık, bütün muhtarlarımızla beraber. İmece usulü yapmış olduğu aşureyi yedik. Birliğimizi gösterdik. Allah, aşure hayrınıı kabul ve bahtiyar etsin" diye konuştu. Katılımcılara teşekkür eden muhtar Yasemin Kozan ise, "Mahallemizde aşure etkinliğimizi bayanlarla bir araya gelerek kararlaştırdık. İmece usulü ile aşure etkinliğimiz olsun istedik. Muharrem ayındayız biliyorsunuz. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Herkes gerçekten çok koşturdu. Çok emek verdi. Herkesin ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. 5 kazan aşuremiz oldu. Çok ilgi vardı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, birlik, beraberlik içinde devam eder. Etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi - BALIKESİR