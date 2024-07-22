Bahçelievler Mahallesi'nde Aşure Hayrı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahçelievler Mahallesi'nde Aşure Hayrı

Bahçelievler Mahallesi\'nde Aşure Hayrı

Burhaniye ilçesinde, son seçimlerde Bahçelievler Mahallesinde muhtar olan Yasemin Kozan, mahallesinde aşure hayrı yaptı. Mahalle kadınları ile emece yapan Kozan, aşure geleneğini devam ettireceklerini söyledi.

22.07.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde, son seçimlerde Bahçelievler Mahallesinde muhtar olan Yasemin Kozan, mahallesinde aşure hayrı yaptı. Mahalle kadınları ile emece yapan Kozan, aşure geleneğini devam ettireceklerini söyledi.

İlçenin en büyük mahallesi olan Bahçelievler de muhtar olan 3 çocuk annesi Yasemin Kozan, mahallede aşure hayrı geleneğini başlattı. Muharrem ayı nedeniyle mahalleli kadınlarla bir araya gelen Kozan, imece ile 5 kazan aşure hazırladı. Bahçeliievler Parkında düzenlenen aşure hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu. Belediye Meclis üyeleri ile mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı hayırda coşku yaşandı. Vatandaşlar aşure yerken din görevlileri de dua yaptı. Aşure hayrını gelenek haline getireceklerini anlatan Yasemin Kozan, kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti. Muhtarın çalışkan olduğunu kaydeden Belediye Meclisi Başkan Vekili Tarık Erdil, "Aşureye bizlerde katıldık. Bahçelievler mahallesinde, bu gün çok güzel bir havada baya da kalabalık vardı. Muhtarımız yeni seçildi ve çok çalışkan. Destekliyoruz bizde Belediye olarak. Elimizden geldiğince taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle birlik ve beraberlik içinde, birlikte olmak bizlere de mutluluk veriyor. Muhtarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı da, "Bu gün Bahçeliievler muhtarı Yasemin Kozan'ın aşure hayrına katılım sağladık, bütün muhtarlarımızla beraber. İmece usulü yapmış olduğu aşureyi yedik. Birliğimizi gösterdik. Allah, aşure hayrınıı kabul ve bahtiyar etsin" diye konuştu. Katılımcılara teşekkür eden muhtar Yasemin Kozan ise, "Mahallemizde aşure etkinliğimizi bayanlarla bir araya gelerek kararlaştırdık. İmece usulü ile aşure etkinliğimiz olsun istedik. Muharrem ayındayız biliyorsunuz. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Herkes gerçekten çok koşturdu. Çok emek verdi. Herkesin ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. 5 kazan aşuremiz oldu. Çok ilgi vardı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, birlik, beraberlik içinde devam eder. Etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Burhaniye, Kozan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler Mahallesi'nde Aşure Hayrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın Kamala Harris’e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:02:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler Mahallesi'nde Aşure Hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement