Bahçesaray'da Yol Protestosu - Son Dakika
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Bahçesaray'da Yol Protestosu

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Bahçesaraylılar, 100 km'lik yolun kapalı olmasını protesto ediyor, tünel ve yol talep ediyor.

01.02.2025 10:26
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(VAN) - Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'da, ulaşımın dokuz ay boyunca kesilmesi ilçe halkı tarafından iki gündür protesto ediliyor. Dün yürüyüş yapan, bugün de kepenk açmayan vatandaşlar, 'Tünel isteriz', 'Yol isteriz', 'Mahküm değiliz' sloganları attı.

Bahçesaraylılar çığ nedeniyle kapatılan 100 kilometrelik yolu kullanamıyor. Van'a gelmek için vatandaşlar mecburi olarak 258 km'lik Hizan yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar tünel veya 100 kilometrelik yollarının açılmasını istiyor. Bahçesaray halkı, yaşadıkları sorunu iki gündür protesto ediyor. Dün "Tünel isteriz", "Yol isteriz", "Mahkum değiliz" sloganları eşliğinde yürüyüş yapan ilçe sakinleri, bugün de kepenk kapattı.

Tünel yapılması durumunda Van- Bahçesaray arası mesafe 78 kilometreye düşecek. Bahçesaray halkı adına konuşan İdris Ahi, şunları söyledi:

"Biz devletimizden memnunuz. Buradaki yetkililer büyük yetkililere sesimizi duyurmuyor. Ben buradan bütün devlet yetkililerine sesleniyorum; Bahçesaray halkı devletine milletine bağlı temiz ve cesur bir halktır. Bahçesaray halkı acilen yolunun açılmasını istiyor. Dün gece 3'te evimden çıktım saat 9'da ilçeye vardım. Özel aracımla 5 saatte geldim. Kamyon sahibi veya vatandaşlar kaç saatte gelebilir? Bu hem devletimize hem milletimize zarardır. Dağlarda bir gram kar yok ama yolumuz kapalı, biz istiyoruz devletimiz milletimizle beraber olalım. Bahçesaray halkı tünel ve yol istiyor. Bahçesaraylıların 7 kilometrelik bir tünele ihtiyacı vardır. Bahçesaray ve halkımızın kurtuluşu o tünele bağlıdır. Buradan bütün yetkililere sesleniyor devletimizi göreve çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bahçesaray'da Yol Protestosu - Son Dakika

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