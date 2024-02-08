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Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili yaktı

ÇORUM - Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil ve evin çatısı yandı.

Olay, Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı. Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.