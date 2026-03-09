Bahreyn'de İran İHA Saldırısı: Yaralılar Var

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın ülkenin Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucunda yaralananların olduğunu ve 2 şiddetli patlamanın duyulduğunu açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırıları yapmayı sürdürüyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin bir kez daha İran saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "İran'ın açık saldırganlığı sonucunda vatandaşlarımız arasında yaralananların olduğu, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı nedeniyle Sitra'daki bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi" açıklamasında bulundu. Yaralı sayısı ile ilgili kesin bilgi paylaşılmadı.

Patriot füzesi iddiası

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, zararın İran saldırısı nedeniyle değil, ABD'ye ait bir patriot savunma füzesinin arıza sonucu yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Söz konusu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. - MANAMA