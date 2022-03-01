Bahri Yaman için Kuran'ı Kerim okundu - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın vefat eden babası Bahri Yaman için Kuran'ı Kerim okundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın 85 yaşında vefat eden babası Bahri Yaman için Dilovası Selahaddin Eyyubi Semt Konağı'nda Kuran'ı Kerim okundu. Programa çok sayıda siyasetçi ve Bahri Yaman'ın yakınları katıldı.

Gelen misafirlere hitap eden Cemil Yaman, "Babam benim ilk hocamdı. Karıncayı bile incitmemiştir. Hiç bir canlıyı insanı incitmedi. Güzel yaşadı. Rabbim onu cennetine alsın. Rabbim onu ve tüm geçmişlerimizi peygamber efendimize komşu eylesin, lütfen haklarınızı helal edin. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum" Dedi - KOCAELİ