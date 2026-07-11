Bakan Bak, Muğla'da Kano Milli Takımı Sporcularıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bakan Bak, Muğla'da Kano Milli Takımı Sporcularıyla Bir Araya Geldi

11.07.2026 23:01  Güncelleme: 00:23
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde Kano Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi, dünya şampiyonu Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik etti ve tesis yatırımlarıyla olimpiyat hedeflerini açıkladı.

(MUĞLA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde Kano Milli Takımı sporcularıyla bir araya gelerek antrenmanları izledi ve dünya şampiyonu Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik etti. Bakan, tesis yatırımları ve olimpiyat hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde Kano Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden ve göldeki antrenmanlarını izleyen Bak, Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda K1 genç erkekler 500 metre kategorisinde altın madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakan Bak, ziyarette yaptığı açıklamada, Türk sporu adına önemli başarılara imza atıldığını vurguladı. Dünya şampiyonu Karahan'ın yanı sıra dünya şampiyonalarında bronz madalya kazanan Işılsu ve Özge Nas'ı da kutlayan Bak, kano ve kürek gibi olimpiyatlarda çok sayıda madalyanın dağıtıldığı branşlara yönelik yatırımları sürdüreceklerini ifade etti.

Köyceğiz'deki kamp tesisini yenileyerek kapasitesini artırdıklarını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Eksiklikleri giderilen bu merkez, hem kürek hem de kano sporu için çok önemli bir yer haline geldi. Köyceğiz Gölü, denize açılan yapısıyla doğal bir parkur özelliği taşıyor ve sporcularımız tarafından yaz ve kış aylarında yoğun şekilde tercih ediliyor. Tesisimizi daha işlevsel ve etkin hale getirmek adına antrenör kadrolarımızı da güçlendirdik. Amacımız, gençlerimizin olimpiyat kotaları alarak şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmasıdır. Tesisin yanına bir fitness merkezi ve kayıkhane de ilave ederek burayı tam donanımlı bir kamp merkezi haline getireceğiz."

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanımız  Osman Aşkın Bak, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ni ziyaret ederek milli sporcularımızla bir araya geldi. Belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan spor kompleksi projesini Bakana sundu. İlgilerinden dolayı Bakanımıza teşekkür eder, sporcularımızı da tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakan Bak, Muğla'da Kano Milli Takımı Sporcularıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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