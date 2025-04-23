Bakan Bak: Yurtlarda Sorun Yok

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da yaşanan depremlerin arından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul'da gerçekleşen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır"

Bakan Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır. Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın". - ANKARA