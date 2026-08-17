Bakan Bolat Çorum\'da: Terörsüz Türkiye projesi muhteşem

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Çorum ziyaretinde; "Meclisten 10 gün önce geçirilen terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çerçeve yasası 467 kabul oyuyla Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü için gerçekten muhteşem bir proje oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Bolat, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tarafından Çorum Valiliği bahçesinde karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha sonra Vali Ali Çalgan ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, valilik ziyaretinin ardından kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bolat burada açıklama yaptı.

"800 MİLYAR LİRAYA YAKIN KREDİ KULLANDIRILDI"

Bakan Bolat şunları söyledi:

"AK Partimiz de Çorum'a bugüne kadar 23 buçuk yıllık görev süresi içinde 120 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdi. Bunların içinde eğitimden sağlığa, çevreden enerjiye. OSB'lere yurtlara, hastanelere, okullara, üniversiteye varıncaya kadar kültür merkezleri, gençlik merkezleri, millet bahçeleri çok büyük eserler kazandırıldı.

Esnaflarımız için de biliyorsunuz. Bugüne kadar 800 milyar liraya yakın yüzde 50 faiz sübvansiyonunu esnaf kredileri verildi. 4 milyon 600 bin esnaflara kullandırım yapıldı. 2025 yılında 178 milyar lira 257 bin esnafın kullandığı bu kredi tahsisleri yapıldı. Çorum'da geçen yıl bir milyar 518 milyon TL esnaf kredisi kullandı, yüzde 25 sübvansiyonlu finansman desteğinde. Bu yıl da Çorum 800 milyon lira destek aldı ilk 7 ayda ve bu yılın finans maliyeti de sadece yüzde 20.

1 milyon liraya kadar işletme kredisi veriliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile bir buçuk milyon liraya çıkarıldı. Bu rakam yine yatırım; taşıt alımı, makine demirbaş alımında 2 buçuk milyon liraya kadar verilen esnaf kredisi 3 buçuk milyon lira limite çıkarıldı ve bunların finans maliyeti sadece yüzde 20. Geri ödeme süreleri işletme kredilerinde üç yıldan 4 yıla çıkarıldı. Yatırım ve taşıt alım kredilerinde 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. 6 ayda bir geri ödemeli olarak yine 3'te biri kadar bu kredinin fatura ibraz sorumlu şeyi vardı. Zorunluluğu bu da bir yıl boyunca ertelendi biliyorsunuz 1 Ocak 2027 tarihine kadar.

Bu anlamda da esnaflar rahatlatıldı ve kredi kullanabilmek için üç aylık işe 6 aylık işe başlamış olma süresi 3 aya düşürüldü ve faiz ve ana para geri ödeme süresi de 6 aya çıkarıldı isteğe bağlı olarak.

TESKOM kefaleti ile inşallah Halk Bankası'ndan bu ziyaretin ertesi yani yarından tezi yok acil anlamda bir 100 milyon liralık da esnaf kredisini yarın Çorum'a göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ MUHTEŞEM BİR PROJE OLDU"

10 gün önce geçirilen "Terörsüz Türkiye", "Terörsüz Bölge" çerçeve yasası 467 kabul oyuyla Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü için gerçekten muhteşem bir proje oldu ve inşallah. Allah sonuna kadar buna ulaşmayı ve Türkiyemizi artık terörün kökünün sonuna kadar kazanıp 86 milyonun kardeşlik ve birliği içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme yolunda huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz.

"SATIN ALMA GÜCÜNDE TÜRKİYE 11. SIRAYA YÜKSELDİ"

Zaten Türkiye olarak bu 23 yılda partinin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderindeki döneminde 21. Sırada ekonomik büyüklük olarak 16. sıraya yükseldik ve satın alma gücü paritesine göre ise 11. sıraya yükseldik. Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisine sahibiz. Bir trilyon 600 milyar doları aştık.

Geçen cuma günü AK Parti'nin kuruluşunun 25. Kuruluş yıldönümünü bütün Türkiye saatinde ve Ankara'daki programlarda hep birlikte idrak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız muhteşem bir mitingde 25 yılın bir değerlendirmesini yaptı ve önümüzdeki 25 yılında hedeflerini ortaya koydu. Dünyada durumlar oldukça sıkıntılı. Ekonomik durgunluk, ticaret savaşları ve başta bizim etrafımız olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki sıcak savaşlar. Enerji ve gıda krizleri, iklim krizi gibi birçok olumsuzluklar yaşanmakta. Ama buna rağmen Türkiye 23 buçuk yıldır istikrar içinde güçlü bir liderlik, güçlü bir iktidarın ülkeye hizmet ve eser siyasetiyle kazandırdığı başarılarla ve vatandaşımızın da. Takdirine mazhar olan icraatlarla yoluna emin adımlarla ilerlemekte.

"DİŞ TİCARETTE TÜRKİYE 8 KAT BÜYÜDÜ"

Dış ticarette Türkiye yaklaşık 8 kat büyüdü. Dolar bazında mal ve hizmet ihracatında ve 2001'de 46 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı 2026 Temmuz ayı sonunda 401 milyar dolara ulaştı. Milli gelir artışı dolar bazında 6 kattan fazla oldu. Kişi başına milli gelir artışı 6 kat oldu.

Sanayide turizmde müteahhitlikte tarımsal üretimde hizmetler sektöründe. İmalat sanayinde her alanda rekorlar kırdık.

Türkiye, 250 Milyon dolar savunma sanayi ihracatı yaparken şimdi 10 milyar 50 milyon dolar, 2025 sonunda yaptı. Bu yıl inşallah 12-12 buçuk milyar doları aşacağız."