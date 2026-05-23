Bakan Çiftçi, Down Sendromlu Kısmet'i Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi, Down Sendromlu Kısmet'i Ağırladı

23.05.2026 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, down sendromlu Kısmet'i bakanlıkta misafir ederek güzel anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, down sendromlu Kısmet'i bakanlıkta misafir etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızda bugün en özel misafirlerimizden biri vardı: Down sendromlu kardeşimiz Kısmet, Erzurum'da başlayan güzel muhabbetimiz, bugün Bakanlığımızda yine yüzümüzde tebessüme dönüştü. Birlikte güldük. Bol bol sohbet ettik. Tabii en çok da Kısmet konuştu. Üstelik eli boş da gelmemiş; bana çiçek getirmiş, üstüne bir de not yazmış. Samimiyeti, içtenliği ve güzel enerjisiyle bugün hepimize neşe kattı. Rabbim; özel kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü, gönüllerindeki sevgiyi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Engelliler, Politika, Ankara, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Çiftçi, Down Sendromlu Kısmet'i Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

23:08
Bu parayı veren formayı giydirir Sörloth’un bonservisi belli oldu
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 23:39:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi, Down Sendromlu Kısmet'i Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.