Bakan Çiftçi Kahramanmaraş'ta Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi Kahramanmaraş'ta Cuma Namazı Kıldı

Bakan Çiftçi Kahramanmaraş\'ta Cuma Namazı Kıldı
20.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılıp vatandaşlarla buluştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir takım ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz çıkışı çocuklar ve vatandaşlar Çiftçi'ye yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ziyaretleri kapsamında Zekeriya Tanrıverdi Camii'nde Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Cuma namazının ardından cami avlusuna çıkan Bakan Çiftçi'nin etrafını çocuklar sardı. Çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi, onlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada vatandaşlar da Bakan Çiftçi'ye yoğun ilgi gösterdi.

Burada bir cenaze namazına da katılan İçişleri Bakanı Çiftçi, cenaze namazını kılarak merhumun yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cami çıkışında Bakan Çiftçi'ye Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi. Çiftçi, hediyeyi öperek teslim aldı.

Bakan Çiftçi, gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Çiftçi Kahramanmaraş'ta Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:03:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Kahramanmaraş'ta Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.