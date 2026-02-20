Bakan Çiftçi Kahramanmaraş\'ta Cuma Namazı Kıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir takım ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz çıkışı çocuklar ve vatandaşlar Çiftçi'ye yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ziyaretleri kapsamında Zekeriya Tanrıverdi Camii'nde Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Cuma namazının ardından cami avlusuna çıkan Bakan Çiftçi'nin etrafını çocuklar sardı. Çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi, onlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada vatandaşlar da Bakan Çiftçi'ye yoğun ilgi gösterdi.

Burada bir cenaze namazına da katılan İçişleri Bakanı Çiftçi, cenaze namazını kılarak merhumun yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cami çıkışında Bakan Çiftçi'ye Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi. Çiftçi, hediyeyi öperek teslim aldı.

Bakan Çiftçi, gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ