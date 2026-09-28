Bakan Ersoy, Dünya Turizm Günü mesajında Kapadokya görselini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'ya yer verdi.

Bakan Ersoy; Dünya Turizm Günü mesajını, peribacaları ve sıcak hava balonlarıyla bütünleşen Kapadokya manzarasının yer aldığı görselle paylaştı. Türkiye'nin turizm potansiyeline dikkat çeken Ersoy, mesajında doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Ersoy paylaşımında; "Türkiye'mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikaye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın peribacaları ve gökyüzündeki sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara kullanılırken, görselde Bakan Ersoy imzalı 'Dünya Turizm Günü' afişi de yer aldı.