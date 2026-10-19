Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüşmede bölgesel güvenliği ele aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı."