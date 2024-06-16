Bakan Göktaş, bayram ziyaretlerinde bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocukları ve huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, ilk olarak Saray Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bayram kahvaltısında buluştu.

Çocuklarla sohbet eden ve onların merak ettikleri soruları cevaplayan Göktaş, "Bayramda insanlar sofralarını birlikte paylaşır. Bizler de sofrayı sizlerle paylaşmak istedik. Sizlerle birlikte olduğumuz için mutlu olduk." dedi.

Ziyarette, çocuklara çeşitli hediyeler veren Göktaş'a tel kırma işlemeli çanta hediye eden çocuklar, Göktaş'tan düzenleyecekleri açık hava sinema etkinliğine katılması için söz aldı.

"Başımızın tacısınız"

Daha sonra Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıların bayramlarını kutlayan ve onlarla sohbet eden Göktaş, huzurevleri arası turnuvalara katılan bocce takımlarıyla ilgili bilgi aldı. Göktaş, bocce takımlarını Antalya'da düzenlenecek Huzur Bocce Ligi'nde de görmek istediğini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlılar gösterilen ilgiden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Göktaş ise her fırsatta huzurevlerindeki büyükleri ziyaret ettiklerini belirterek, "İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler başımızın tacısınız. Bir eksiğiniz varsa bizlere söyleyin. Allah sizlere uzun ömürler versin, ağız tadıyla güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Sultan Demirtaş "Yüreğinden Seslenişler" isimli şiir kitabını Göktaş'a hediye etti. Bakan Göktaş ise Demirtaş'tan kitabı kendisi için imzalamasını istedi.

Göktaş, huzurevindeki atölyeyi de gezerek huzurevi sakinlerinden Taner Avcı'nın yaptığı resimleri inceledi.

-Şehit ailesini ziyaret etti

Göktaş, ayrıca Etimesgut'ta yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ailesini de ziyaret etti.

Şehidin eşi, annesi ve çocuklarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim, eşine Türk bayrağı, çocuklarına ise çeşitli hediyeler verdi.