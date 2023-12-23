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Bakan Göktaş talimat verdi, şehidin baba evi yeniden inşa edilecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş talimat verdi, şehidin baba evi yeniden inşa edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın baba evini yeniden inşa edeceği öğrenildi.

Bakan Göktaş talimat verdi, şehidin baba evi yeniden inşa edilecek
23.12.2023 - 16:32,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edecek.

Irak'ın kuzeyinde dün bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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