Bakan Göktaş'tan Aileye Destek - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Aileye Destek

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Bakan Göktaş, ikiz kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden aileye destek olacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ikiz kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden aileye destek olacaklarını belirterek, "Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, ailenin ve kızlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu dile getirerek ailenin bundan sonraki yolculuklarında yanında olacaklarını dile getirdi. Bakan Göktaş, "Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ailenin ve kızlarının yüzündeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli, ailemizin üzerinde; biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Anıtkabir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan Aileye Destek - Son Dakika

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