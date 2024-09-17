Bakan Güler, Bayburt'ta Esnafı Ziyaret Etti

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Bakan Güler, esnafı ziyaret etti

BAYBURT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt ziyareti kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Güler, Cumhuriyet Caddesi, Turan Caddesi, Şair Zihni Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde esnaflarla tek tek görüştü, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Kasaplar Çarşısı'da çay molası verdi. Burada hemşehrileri ile çay içen Bakan Güler, hatıra fotoğrafı da çekildi. Bakan Güler esnaf ziyaretinin ardından Bayburt Belediyesi Kavurma Fabrikasında incelemelerde bulundu.