Bakan Kacır'a "Siz Alper misiniz" sorusu
AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar'da öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır'ın yanına yaklaşan bir öğrenci "Alper misiniz siz" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kacır öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diye cevap vererek gülümsedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri ile buluştu. Bakanı Kacır'ı karşılama töreni ilginç anlara sahne oldu. Küçük bir öğrenci, Bakan Kacır'a yaklaşarak, "Alper misiniz siz" diye sordu. Bakan Kacır bunun üzerine öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diyerek gülümsedi. Sonrasında Astronot Alper Gezeravcı da geldi. Gezeravcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bakan Kacır da öğrencilere TOGG'un maketini hediye etti.
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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