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Bakan Özhaseki: " Bir kaç ay içerisinde toplamda 75 bin konut teslim edilmiş olacak"

OSMANİYE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afet bölgesinde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirterek bir kaç ay içinde toplamda 75 bin konutun teslim edileceğini söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katıldı. Çekilen kurayla yapımı tamamlanan 1976 konutun hak sahipleri belirlendi.

"Ülkemizin iki kusuru var ikisi de yerin altında"

Her güzelin kusuru olduğu gibi ülkemizin de iki kusuru var diyen Bakan Özhaseki, "Cennet gibi bir vatana sahibiz, her güzelin kusur olduğu gibi ülkemizin de 2 kusuru var. İkisi de yerin altında birisi fitne odakları hiç bitmek bilmiyor .Özellikle yurtdışından destekli bazen dost gibi gözüken ülkelerin para verdiği lojistik destek sağladı ve bizim iyiliğimizi istemeyen yerinde teşvikiyle, tahrikiyle bir türlü fitne odakları bitmek bilmiyor. Birisi de depremsellik. Bir evvelki bakanlık dönemimde Cizre, Şırnak, Silopi Yüksekova tamamına gittim. O teröristlerin yaktığı, yıktığı yerlere evler yaptım ve hepsine de dönüp sordum. Cizre'deyiz evleri teslim edeceğiz sosyal medyadan sabaha kadar bana küfür ettiler. Kayseri'nin faşist bakan ne işin var burada defol buradan diyelim naralar attılar, bir gün sonra dedim ki doğru Kayseri'yi Türkmen çocuğuyum sünniyim ama geldim size hizmet ediyorum. Geldiler teröristler evlerinizi yıktılar evlerinizi yapıyorum, Dicle'yi ıslah ediyorum ve kenarına park yapıyorum, sularınızı getiriyorum, kanalizasyonlar yapıyorum buraya. Benim dedem Doğu'da gitmiş, şehit olmuştu, Erzurum'da sizin dedenizde belki Çanakkale'de şehit olmuştur. Biz kardeşiz, bana niye geldin, Kayseri'nin faşist diyenler. Şu 1 kilometre ötede öteden Amerikan güçleri var, dönün onlara sorun 10 bin kilometre öteden niye geldiniz Johns'lar desenize dedim" dedi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Bu güzel ülke ne yazık ki bir deprem ülkesi son yüzyıl içerisinde ana karamızda ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231, hem denizde hem karada meydana gelen yıkıcı deprem sayısı artı küçükleri saymıyorum. Kaybettiğimiz insan sayısı 130 bin maddi hasar milyarlarca dolar işin manevi tarafında ölçecek bir alet daha icat olmadı. Bu kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız zaman yapmamız gereken doğanın cenabı hakkın yarattığı bu güzel doğanın kendi içindeki bu kanunlarını bilip ona göre hareket edeceğiz. Her ne yapıyorsak deprem gerçeğin bilerek o binaları yapmak, evlerimizi yapmak, iş yerlerimizi yapmak, küçücük bir kulübe bile yapıyorsak buna uygun yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, "6 Şubat'ta 9 saat arayla çok uzun süre neredeyse 3 dakikası var, 7. 6 ve 7. 7 gibi bir şiddetle sarsıldık. Yüzeye çok yakın evlerimizin altından gidiyor. Öyle bir hasar bıraktı ki unutulacak gibi değil evet, bin yıldır bu Anadolu Medeniyetimizde başımıza gelen en büyük felaket. Kardeşlerim o günden bu güne ne yaptık ilk saatlerde arama kurtarma faaliyeti arkasından çadır kurulu sonra konteyner kentler yaptık. Bunları en kısa sürede tamamlayınca bizler bakanlık olarak en uygun zeminlerde yerler tespit edip inşaatlara başladık, 307 bin konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Dile kolay arkadaşlar bu sayı. TOKİ'nin yıllık kabiliyeti 60 bindi, Emlak Konutumuzun 10 bin civarındaydı, Yapı İşleri de öyle diyelim ama şu anda başlayıp devam eden, bitme aşamasına gelen, şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 75 bin konut var. Bunların içerisinde 50 bin köy evine başladık, bir kısmında da ihaleler devam ediyor. Çelikten yapıyoruz, 5 tona yakın çelik, aralarında taş yünü, dışında betonpan, içinde alçıpanlarını koyarak; sağlam, 9 şiddetinde bile deprem olsa yıkılmayacak konutlar yapıyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde her birini yavaş yavaş, her ay 10-15 beş binini, 20 binini teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Depremzede vatandaşlarımızın tamamı evlerine oturana kadar buradayız"

Bakan Özhaseki, Osmaniye'de 11 bin 236 hak sahibi olduğunu belirterek "Bir taraftan da hepinizin hatırlayacağı üzere yerinde dönüşüm için çalışmalara başladık komşularımızdan ayrılmak istemiyoruz, kuramız başka yere çıkarsa diye tedirginlik duyuyoruz diye kardeşlerimize biz destekleyelim siz yapın kampanyasını başlatmıştık. Yerinde dönüşüm projesine de 256 bin kişi müracaat etti. Bir kısmı işe başladı, yapıyorlar, yapıları da gelip görüyoruz. Onlara da çok uygun şekilde hibe ve kredi desteği vermeye başladık. Köy evlerine başladık .Şehirlerin merkezine başladık ana caddelere başladık. Her bir tarafta hummalı bir çalışma sürüyor. Bu arada 60 milyar kadar bir kaynak temin ettik, onun 4 milyar lirasını Osmaniye'miz, için ayırdık. Osmaniye'nin başından sonuna su şebekeleri, kanallarını arıtma sistemini yeniden sıfırdan inşa edeceğiz. Osmaniye üzerinde de 11 bin 236 hak sahibi var. Hak sahipliğini ispatlamış 11 bin kardeşiz. Bugün burada bin 600 teslim ediyoruz, önümüzdeki ay biraz daha devam edeceğiz. Sonraki aylarda devam edeceğiz. Yeni başladıklarınızı Allah izin verirse inşaat süresi olarak hem bir sene diyoruz. Temel attık en geç bir sene içerisinde teslim etmek üzere diyoruz. Burada da bütün konutlarımıza sizlere teslim edene kadar. Bütün hak sahipleri evlerine oturuncaya kadar ve halk sahibi kardeşlerimiz Allah sizden razı olsun, hakkımız helal olsun deyince kadar buradayız inşallah, sizler bu duası almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninin' 'ardından depremlerden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.